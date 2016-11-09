RSS
facebookfacebookgoogale+
Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 22:36
НОВОСТИ ДНЯ:
Финансы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Курс доллара в Кыргызстане достиг 69 сомов

9/11/16 10:50, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Курс доллара в Кыргызстане достиг 69 сомов. С начала месяца он подорожал на 30 тыйынов.

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,8-68,9 сома, продают по 69 сомов. Номинальный курс - 68,7583 сома (рост за сутки на 0,01 процента).

 

 

Отметим, доллар в КР «штормит» всю осень. Резкие скачки валюты вынудили Национальный банк в начале ноября выйти на валютный рынок с интервенциями, продав $15,5 миллиона.

URL: http://www.24.kg/finansy/39557/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ