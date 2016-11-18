RSS
facebookfacebookgoogale+
ВИЧ+. Я один из вас
Кара жорго - шейк и брейк в одном флаконе
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 22:42
НОВОСТИ ДНЯ:
Финансы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Интервенции Нацбанка не помогают: доллар держится на отметке выше 69 сомов

18/11/16 15:25, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Доллар в Кыргызстане держится на отметке выше 69 сомов. Интервенции Нацбанка результата пока не дали.

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,2 сома, продают по 69,3 сома. С начала недели он подешевел лишь на 10 тыйынов. Номинальный курс установлен в 69,1232 сома (падение за сутки на 0,04 процента).

 

 

Отметим, что, пытаясь сдержать резкий рост курса доллара, Нацбанк КР трижды выходил на валютный рынок с интервенциями. Всего продали $29 миллионов 710 тысяч.

URL: http://www.24.kg/finansy/40115/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ