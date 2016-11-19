Доллар в Кыргызстане вернулся к отметке в 69,4 сома. За сутки американская валюта подорожала на 40 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,2 сома, продают по 69,35–69,4. Номинальный курс установлен в 69,2 сома (рост за сутки на 0,11 процента).

Доллар в Кыргызстане держится на отметке выше 69 сомов вторую неделю. Интервенции Нацбанка результатов не дают. Отметим, что НБ КР трижды выходил на валютный рынок с интервенциями, продав в итоге $29 миллионов 710 тысяч.