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Доллар в Кыргызстане вернулся к отметке в 69,4 сома

19/11/16 11:10, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Доллар в Кыргызстане вернулся к отметке в 69,4 сома. За сутки американская валюта подорожала на 40 тыйынов.

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,2 сома, продают по 69,35–69,4. Номинальный курс установлен в 69,2 сома (рост за сутки на 0,11 процента).

 

 

Доллар в Кыргызстане держится на отметке выше 69 сомов вторую неделю. Интервенции Нацбанка результатов не дают. Отметим, что НБ КР трижды выходил на валютный рынок с интервенциями, продав в итоге $29 миллионов 710 тысяч.

URL: http://www.24.kg/finansy/40148/

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