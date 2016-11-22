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За два дня доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов

22/11/16 17:52, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

За два дня доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов. После двух недель роста американская валюта начала терять позиции.

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69-69,1 сома, продают по 69,2. Номинальный курс - 69,1238 сома (падение за сутки – 0,1 процента).

 

 

На фоне падения доллара растут номинальные курсы российского рубля и казахского тенге – на 1,05 (до 1,0864 сома) и 0,93 (до 0,2056 сома) процента.

 

Реальный и номинальный курсы рубля и тенге в Кыргызстане практически идентичны.

URL: http://www.24.kg/finansy/40295/

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