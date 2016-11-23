Более полумиллиона кыргызстанцев защитят от произвола кредиторов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета (АДС) Нурипа Муканова.

Она рассказала, что АДС вместе с Жогорку Кенешем разработали законопроект о внесении поправок в Гражданский кодекс, законы о залоге и банковской тайне. Главная цель – защита прав собственника от произвольного изъятия собственности и усиление ответственности заемщика перед кредиторами.

Благодаря поправкам в НПА более 500 тысяч заемщиков, как физических, так и юридических лиц смогут более эффективно защищать свои права.

АДС предложил депутатам сначала провести глубокий анализ проблем, а потом решать, какие нужны поправки в законы. Большую роль в этом играл анализ правоприменительной практики.

«После изучения 8 тысяч судебных за 2014 год и 900 дел за 2015-й мы увидели превалирование интересов кредитора над интересами граждан. Есть коррупционные риски, когда одна сторона решает вопросы исходя из собственных интересов и видения ситуации», - отметила Нурипа Муканова.