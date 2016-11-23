Эксперты обвиняют в проблемах заемщиков Курманбека Бакиева. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил эксперт Антикоррупционного делового совета (АДС) Иван Дробитько.

По его словам, основные изменения в законы о залоге и банковской тайне, Гражданский кодекс внесены в 2009 году. Тогда президентом был Курманбек Бакиев. Поправки внесли так, чтобы способствовать отъему жилья.

«Сделали все, чтобы кредиторы получили легкий механизм изъятия имущества вне суда. Когда мы делали анализ судебной практики, то выяснили, что большое число имущества изъяли именно путем внесудебных решений. В законе заложены права заемщика и кредитной организации. Но право заемщика кредитная организация полностью игнорирует», - отметил Иван Дробитько.

В Кыргызстане кредитный договор ставится наравне с действующими законами, а иногда и выше Конституции.

В Основном законе страны четко прописано, что имущество неприкосновенно и может быть изъято только по решению суда. На практике человека сразу при получении кредита заставляют подписывать соглашение о внесудебном изъятии имущества в случае невыплаты кредитов.