Соглашение о внесудебном порядке взыскания имущества подписывается, если человек не может погасить кредит

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«Соглашение о внесудебном порядке взыскания имущества должно подписываться только тогда, когда человек не может погасить кредит», - заявила сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» юрист Рузеля Транбаева.
В Кыргызстане же его подписывают одновременно с договором о залоге. Кредитор, основываясь на этом соглашении, потом может реализовать имущество без участия заемщика.
Эксперты предлагают внести в законы поправки, по которым соглашение о внесудебном решении вопросов должно заключаться только после того, как человек признает, что не может погасить кредит.
Они предлагают установить справедливую систему оценки недвижимого имущества вместо нынешней, когда цена жилья в кредитных договорах значительного занижается.
URL: http://www.24.kg/finansy/40331/