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Национальный банк Кыргызстана снизил учетную ставку до 5,5 процента для стимулирования экономики. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.
Он отметил, что накануне состоялось очередное заседание правления Нацбанка. На нем решили снизить размер учетной ставки на 0,5 процента, что связано с состоянием экономики страны.
За 10 месяцев реальный ВВП вырос на 2,7 процента. Без учета «Кумтора» показатель составил 3,3 процента.
«Отмечается некоторое восстановление внутреннего потребления. Эти факторы окажут умеренное воздействие на формирование инфляции будущих периодов», - заявил Толкунбек Абдыгулов.
В Национальном банке отмечают, что намерены придерживаться в предстоящем периоде стимулирующей денежно-кредитной политики при условии отсутствия внешних шоков.
URL: http://www.24.kg/finansy/40634/