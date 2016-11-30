Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках

Национальный банк считает, кризис в Кыргызстане понемногу отступает. Начинается восстановление внутреннего потребления. Чтобы стимулировать дальнейший рост экономики, НБ КР снизил учетную ставку до 5,5 процента.

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов рассказал, как это поможет экономике и почему стоит хранить сбережения в золоте.

Ниже ставка – меньше проценты по кредитам

Ранее для поддержки экономики Нацбанк уже снижал учетную ставку. В марте ее уменьшили с 10 до 8 процентов, в мае опустили еще на два процента. Нынешнее снижение еще на 0,5 процента поддержит реальный сектор с учетом небольших инфляционных издержек.

Снижение учетной ставки Национального банка уменьшает процентные ставки по кредитам на межбанковском валютном рынке.

На сегодня процентные ставки по кредитам на межбанковском рынке находятся в коридоре между учетной ставкой и ставкой по депозитам овернайт. Но эффекта от снижения учетной ставки на экономику стоит ждать не раньше, чем через полгода.

Когда вырастут цены

Сегодня в Кыргызстане дефляция в 0,7 процента. Подешевели в основном продовольственные товары. В последние месяцы стали падать цены и на непродовольственные.

По итогам 2016 года Нацбанк ожидает, что инфляция окажется в близких к нулю значениях. В течение следующего года рост цен прогнозируется в 5-7 процентов.

В Кыргызстане валютный штиль

Ситуация на валютном рынке сейчас стабильна. С начала года сом укрепился на девять процентов. Валютные интервенции осуществляются только для сглаживания краткосрочных колебаний обменного курса.

С начала года Нацбанк провел 25 интервенций по продаже иностранной валюты (на $160,94 миллиона). Еще 26 раз НБ КР доллары скупал ($191 миллион 87 тысяч).

С начала года объем международных резервов вырос на $163 миллиона – до $1 миллиарда 947 миллионов.

Переводы растут, торговый баланс падает

Чистый приток денежных переводов в страну за январь-октябрь увеличился на 20,4 процента – до $1,4 миллиарда.

«Но внешний спрос на кыргызскую продукцию остается слабым. Внешнеторговый оборот за 9 месяцев сложился в размере $3,8 миллиарда. Это на 8,3 процента меньше показателя 2015 года», - заявил Толкунбек Абдыгулов.

Экспорт уменьшился на 13,5 процента, импорт – на 6,7 процента. Дефицит торгового баланса республики оценивается в $1,5 миллиарда.

Вкладываемся в золото

С 7 мая 2015 года Национальный банк продал 122 килограмма золота (на 340 миллионов сомов). Наибольшей популярностью у населения пользуются слитки весом 100 граммов , 1 унция (31,1 грамма) и 10 граммов .

«У нас амбициозная цель, чтобы каждый житель страны хранил часть сбережений в золотых слитках. Помните, что Нацбанк не только продает слитки, но и покупает их обратно», - агитирует за новую форму инвестиций Толкунбек Абдыгулов.