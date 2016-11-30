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Жогорку Кенеш принял бюджет Кыргызстана на 2017 год

30/11/16 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Жогорку Кенеш принял бюджет Кыргызстана на 2017 год. Депутаты проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект поддержали 103 народных избранника, трое высказались против.

 

По информации правительства, доходы на 2017 год прогнозируются на уровне 126,8 миллиарда сомов, расходы – 150,1 миллиарда сомов, дефицит бюджета – 23,3 миллиарда сомов.

 

Кроме того, депутаты поддержали поправки в бюджеты 2015 и 2016 годов.

URL: http://www.24.kg/finansy/40766/

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