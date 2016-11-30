Счетная палата Кыргызстана выявила за пять лет потери в бюджете на 19,6 миллиарда сомов

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Счетная палата выявила за пять лет потери в бюджете на 19,6 миллиарда сомов. Об этом говорится в отчете СП КР.
Отмечается, что за 2011-2015 годы по исполнению республиканского бюджета выявлены:
По итогам аудитов СП КР в бюджет восстановили только 912,4 миллиона сомов.
Счетная палата за пять лет передала в правоохранительные органы 308 дел для расследования. Финансовые нарушения по этим материалам составили 1 миллиард 12,2 миллиона сомов.
URL: http://www.24.kg/finansy/40780/