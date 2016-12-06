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В Кыргызстане вводятся в обращение модифицированные банкноты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член правления Нацбанка Алмаз Сыдыков.
По его словам, в рамках пополнения запасов решено выпускать модифицированные банкноты четвертой серии. Они будут действовать наравне с купюрами, выпущенными ранее.
«При изготовлении банкнот четвертой серии учтен опыт обращения банкнот предыдущей серии. При этом сохранены размеры купюр и портреты на них. В новых купюрах изменены техника изготовления и год выпуска. Новые банкноты выполнены с помощью ручной гравировки, а не микрошрифта, как ранее», - рассказал Алмаз Сыдыков.
Постепенно Национальный банк планирует полностью заменить банкноты в обращении на модифицированные.
С учетом спроса на купюры крупного номинала первыми в обращение с 1 января 2017 года вводятся банкноты номиналом 100, 200 и 500 сомов.
На сегодня в кыргызских банкнотах есть защитные знаки:
Новые защитные изменения в банкнотах образца 2016 года:
URL: http://www.24.kg/finansy/41064/