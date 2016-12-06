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В Кыргызстане снизилась долларизация депозитов

6/12/16 19:03, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане снизилась долларизация депозитов. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка по итогам третьего квартала 2016 года.

 

Отмечается, что в начале года объем депозитов снижался, но в сентябре ситуация изменилась.

 

  • Объем депозитной базы коммерческих банков на конец третьего квартала составил 104,6 миллиарда сомов. Он увеличился с начала года на 1,7 процента.

Количество вкладов в иностранной валюте сократилось на 18,1 процента - до 55,3 миллиарда в сомовом эквиваленте. А вот объем депозитов в национальной валюте вырос на 39,4 процента - до 49,3 миллиарда сомов. Долларизация депозитов снизилась на 4,1 процента.

 

  • Средневзвешенная процентная ставка по новым депозитам в сомах сложилась в 2,25 процента (-0,14 процента по сравнению с 2015-м), по вкладам в иностранной валюте – 0,55 процента (-0,49 процента).

Ставка по срочным депозитам в национальной валюте составила 12,16 процента (-1,13 процента по сравнению с 2015-м), а в иностранной – 4,61 процента (-1,32 процента по сравнению с 2015-м).

URL: http://www.24.kg/finansy/41098/

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