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В Кыргызстане снизилась долларизация депозитов. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка по итогам третьего квартала 2016 года.
Отмечается, что в начале года объем депозитов снижался, но в сентябре ситуация изменилась.
Количество вкладов в иностранной валюте сократилось на 18,1 процента - до 55,3 миллиарда в сомовом эквиваленте. А вот объем депозитов в национальной валюте вырос на 39,4 процента - до 49,3 миллиарда сомов. Долларизация депозитов снизилась на 4,1 процента.
Ставка по срочным депозитам в национальной валюте составила 12,16 процента (-1,13 процента по сравнению с 2015-м), а в иностранной – 4,61 процента (-1,32 процента по сравнению с 2015-м).
URL: http://www.24.kg/finansy/41098/