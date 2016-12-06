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ЕС поможет Кыргызстану с водоснабжением

6/12/16 20:21, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Европейский союз выделил более 11 миллионов евро для проектов по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в городах Оше, Кара-Суу и Чолпон-Ате.

 

В южной столице грантовую помощь ЕС на сумму 4,75 миллиона евро направят на модернизацию водоочистных сооружений, ремонт насосных станций и установку водомерных счетчиков в ряде районов города, рассказали в представительстве Евросоюза в Бишкеке.

 

В Чолпон-Ате за счет средств доноров, в том числе ЕС, в 3,1 миллиона евро модернизируют наиболее важные объекты, включая водозаборы и водопроводы, и приобретут специальную ремонтную технику.

 

Евросоюз выделяет гранты из Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA).

URL: http://www.24.kg/finansy/41106/

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