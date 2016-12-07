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Нацбанк Кыргызстана: Портреты на новых банкнотах не менялись

7/12/16 18:43, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Портреты на банкнотах национальной валюты всех номиналов не менялись», - сообщили в Национальном банке Кыргызстана.

 

«На модифицированной банкноте номиналом 200 сомов образца 2016 года использован тот же портрет Алыкула Осмонова, что и на банкноте образца 2010 года», - подчеркнули в НБ КР.

 

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Отмечается, что изменена лишь техника исполнения портрета, то есть применен классический способ изображения на банкнотах – техника ручной гравировки. Так создается гравюра с фотографического портрета. За счет применения данной технологии портреты на всех банкнотах образца 2016 года стали четкими и более выразительными.

 

 

Подчеркивается, что дизайн, в том числе портреты выдающихся личностей Кыргызстана, размещенные на банкнотах образца 2010 года, утвердила комиссия, созданная указом президента КР от 7 августа 2008-го.

 

URL: http://www.24.kg/finansy/41156/

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