С начала года в бюджет Кыргызстана вернули 3,4 миллиарда сомов долгов. Об этом сообщило Министерство финансов КР.

Отмечается, что за 11 месяцев план по возврату задолженностей по бюджетным ссудам и иностранным кредитам практически выполнен.

Всего с начала года в казну вернули 2 миллиарда 602,4 миллиона сомов основной суммы долга и 867,85 миллиона – пени и штрафов.

По сравнению с 2015 годом поступления от возврата основной суммы долга увеличились на 34,6 процента, а суммы по процентам и штрафам уменьшились на 31,7 процента.