RSS
facebookfacebookgoogale+
Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
Кара-Балтинский спрут
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 22:45
НОВОСТИ ДНЯ:
Финансы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

С начала года в бюджет Кыргызстана вернули 3,4 миллиарда сомов долгов

9/12/16 20:11, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

С начала года в бюджет Кыргызстана вернули 3,4 миллиарда сомов долгов. Об этом сообщило Министерство финансов КР.

 

Отмечается, что за 11 месяцев план по возврату задолженностей по бюджетным ссудам и иностранным кредитам практически выполнен.

 

  • Всего с начала года в казну вернули 2 миллиарда 602,4 миллиона сомов основной суммы долга и 867,85 миллиона – пени и штрафов.

По сравнению с 2015 годом поступления от возврата основной суммы долга увеличились на 34,6 процента, а суммы по процентам и штрафам уменьшились на 31,7 процента.

URL: http://www.24.kg/finansy/41308/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ