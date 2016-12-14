Рост переводов от мигрантов по итогам 2016 года составит 20,6 процента

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Национальный банк Кыргызстана прогнозирует рост переводов от мигрантов по итогам 2016 года на 20,6 процента.
Отмечается, что в первом полугодии 2016-го восстановилось внутреннее потребление, поэтому увеличился и объем импорта.
По базовому сценарию объем денежных переводов в 2016 году возрастет. В 2017-м рост сохранится. При этом увеличение притока денежных переводов будет поддерживать внутренний спрос в среднесрочном периоде, а также увеличивать импорт, отмечают в Национальном банке КР.
URL: http://www.24.kg/finansy/41635/