В Кыргызстане выпустили овальные коллекционные монеты

Национальный банк Кыргызстана выпустил в обращение две новые серебряные коллекционные монеты. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции и.о. начальника Управления денежной наличности НБ КР Медина Аширалиева.

С 20 декабря Национальный банк вводит в обращение серебряную и медно-никелевую коллекционные монеты «Легковооруженный воин Кыргызского каганата» серии «Эпоха Кыргызского каганата» и серебряную коллекционную монету «Рябчик Эдуарда (цветок айгуль)» серии «Красная книга Кыргызстана.

Монета «Легковооруженный воин Кыргызского каганата» - четвертая в серии «Эпоха Кыргызского каганата», посвященной 1170-летию создания Великого Кыргызского каганата.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение легковооруженного воина-лучника, выполненное технологией локального оксидирования, на фоне стилизованных изображений воинов. По ее окружности размещена надпись с названием монеты: «Легковооруженный воин Кыргызского каганата - Кыргыз каганатынын жеңил куралданган жоокери». В нижней части монеты указан номинал монеты (10 сомов).

На оборотной стороне монеты в центре представлен герб КР, по окружности - стилизованные изображения воинов-лучников. В левой ее части указана проба металла (Ag 925), в правой – вес (28,28 грамма). В верхней части монеты имеется надпись «Улуу Кыргыз каганаты», а в нижней - год выпуска (2016).

Коллекционная монета «Рябчик Эдуарда (цветок айгуль)» выпущена для популяризации и сохранения редких видов флоры, занесенных в Красную книгу Кыргызстана. Ее особенность – овальная форма.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение редкого цветка айгуль, который встречается на северных склонах гор Айгуль-Таш в Баткенской области. Его особенностью является то, что по количеству ярко-оранжевых бутонов можно определить возраст цветка. Его изображение выполнено технологией тампонной печати. На заднем фоне изображены горы.

В верхней части монеты надпись с ее названием «Айгүл гүлү» на кыргызском языке и латинским названием вида - Fritillaria eduardii Regel, а в нижней части монеты указан ее номинал (10 сомов). На левой стороне отмечена проба металла (Ag 925), на правой – вес (28,28 грамма).

На оборотной стороне монеты в центре стилизованного орнаментального узора представлен герб КР. В верхней части надпись «Кыргызстандын Кызыл китеби», а в нижней – год выпуска (2016).