Рынок диктует правила: коллекционные монеты Кыргызстана меняют форму

Национальный банк расширяет выбор коллекционных монет в угоду пожеланиям нумизматов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила и.о. начальника Управления денежной наличности НБ КР Медина Аширалиева.

Она рассказала, что в 2016 году Национальный банк выпустил две коллекционные монеты необычной формы. Квадратную презентовали в августе – к II Всемирным играм кочевников. Овальную серебряную монету «Айгуль» НБ КР выпустил в обращение сегодня.

«Монеты необычной формы популярны среди коллекционеров и любителей нумизматики, поэтому мы стараемся выпускать их чаще. Например, монету «Всемирные игры кочевников» раскупили за два дня. В преддверии Нового года мы выпускаем овальную монету «Айгуль». Она может стать хорошим подарком для друзей, родственников и знакомых», - отметила Медина Аширалиева.