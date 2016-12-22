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Доллар растет. Нацбанк Кыргызстана выкидывает валюту на рынок

22/12/16 09:24, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Растущий курс доллара вынудил Национальный банк Кыргызстана впервые почти за полтора месяца выйти на валютный рынок с интервенцией.

 

Накануне НБ КР продал $1,8 миллиона с расчетами на дату заключения сделки. Однако результатов выход на валютный рынок пока не принес. Доллар держится на высокой отметке.

 

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,3-69,4 сома, продают по 69,5 сома.

 

Номинальный курс - 69,4086 сома (рост за сутки на 0,08 процента).

URL: http://www.24.kg/finansy/42106/

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