С начала года от госценных бумаг в бюджет поступило 14,6 миллиарда сомов

За 11 месяцев поступило в бюджет от выпуска государственных казначейских векселей и облигаций 14 миллиардов 652 миллиона сомов.

Самыми доходными оказались облигации (ГКО). Их продано на 9 миллиардов 370,2 миллиона сомов. В том числе за счет размещения двухлетних ГКО - 4 миллиарда 432,4 миллиона, пятилетних – 4 миллиарда 291,6 миллиона, трехлетних – 646,1 миллиона.

Доходы по госказначейским векселям (ГКВ) несколько меньше - 5 миллиардов 281,9 миллиона сомов. Больше всего средств в бюджет поступило от выпуска ГКВ сроком обращения 12 месяцев – 3 миллиардов 105,2 миллиона сомов. От продажи шестимесячных ГКВ бюджет получил 1 миллиард 724,5 миллиона, трехмесячных – 452,2 миллиона сомов.