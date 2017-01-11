Доллар растет. Нацбанк Кыргызстана впервые в 2017 году продает валюту

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Растущий курс доллара вынудил Национальный банк Кыргызстана впервые в 2017 году выйти на валютный рынок. Об этом сообщается на официальном сайте НБ КР.
Отмечается, что накануне НБ КР провел интервенцию. Всего продали $10 миллионов 550 тысяч с расчетами на дату сделки и $1,3 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки.
В 2016 году Национальный банк провел 52 интервенции на $341,51 миллиона. В том числе 26 раз продавал доллары (на $149,64 миллиона) и 26 раз скупал валюту (на $191,87 миллиона).
URL: http://www.24.kg/finansy/43000/