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В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительства жилья

3/02/17 14:21, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Государственная ипотечная компания Кыргызстана упростила условия получения кредита для индивидуального строительства жилья. Об этом сообщила пресс-служба ГИК.

 

Отмечается, что сейчас кредит на строительство дома выдают под 14 процентов годовых на первые 18 месяцев с условием оплаты первоначального взноса в 20 процентов от суммы кредита. После окончания строительства дома и приема в эксплуатацию ставка составит 10 процентов годовых. Максимальная сумма выдаваемого кредита до 3 миллионов сомов на срок до 15 лет.

 

ГИК внесла изменения в требования:

 

  • исключено ограничение по проценту готовности жилья;
  • расходы на возведение недостроенного жилья могут учитываться при расчете собственного вклада;
  • исключено требование технического надзора.

Изменения вступили в силу с 1 февраля 2017 года.

URL: http://www.24.kg/finansy/44374/

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