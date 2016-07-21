Аким Тюпского района освобожден от должности

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Акима Тюпского района Иссык-Кульской области Ишена Кожалиева освободили от занимаемой должности. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.
URL: http://www.24.kg/kadry/34952/