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Аким Тюпского района освобожден от должности

21/07/16 17:16, Бишкек – ИА «24.kg», Каныкей МАНАСОВА

Акима Тюпского района Иссык-Кульской области Ишена Кожалиева освободили от занимаемой должности. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

URL: http://www.24.kg/kadry/34952/

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