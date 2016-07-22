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ГУВД Чуйской области возглавил Канат Джумагазиев

22/07/16 11:34, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

ГУВД Чуйской области возглавил Канат Джумагазиев. Ранее он руководил 10-м Главным управлением МВД КР.

 

Полковник Улан Асанбаев стал начальником РОВД Иссык-Кульского района, ранее он работал замначальника ГОВД Каракола. Ильяз Бакиров возглавил управление ГУБОП МВД, ранее работал в представительстве МВД КР в МВД Казахстана. 

URL: http://www.24.kg/kadry/34974/

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