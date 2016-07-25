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Бактыбек Аширов освобожден от должности главы ГСБЭП

25/07/16 12:40, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Бактыбек Аширов освобожден от исполнения обязанностей председателя ГСБЭП. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал соответствующее распоряжение, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата премьера.

 

Эта должность досталась Айбеку Кадыралиеву. Сегодня он представлен коллективу ГСБЭП. 

URL: http://www.24.kg/kadry/35044/

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