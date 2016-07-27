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Алтынбек Максутов уволен с поста министра культуры, информации и туризма

27/07/16 15:29, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Алтынбек Максутов уволен с поста министра культуры, информации и туризма. Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующее распоряжение, сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

В соответствии с Конституцией и Законом «О Правительстве КР» добровольная отставка Алтынбека Максутова принята. 

URL: http://www.24.kg/kadry/35160/

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