RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара жорго - шейк и брейк в одном флаконе
Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:01
НОВОСТИ ДНЯ:
Кадры
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Арсен Рыспеков назначен замдиректора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства

28/07/16 15:31, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Арсен Рыспеков назначен заместителем директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

 

URL: http://www.24.kg/kadry/35210/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ