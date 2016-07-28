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Вместо Жыргалбека Саматова в Жогорку Кенеш пришел Болот Ибраимжанов

28/07/16 16:48, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Вместо Жыргалбека Саматова в Жогорку Кенеш пришел Болот Ибраимжанов. Сегодня ЦИК выдал мандат следующему по списку кандидату от партии «Республика - Ата Журт».

 

Депутатские полномочия Жыргалбека Саматова ЦИК прекратил досрочно, поскольку тот имеет российское гражданство.

URL: http://www.24.kg/kadry/35222/

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