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Вместо Жыргалбека Саматова в Жогорку Кенеш пришел Болот Ибраимжанов. Сегодня ЦИК выдал мандат следующему по списку кандидату от партии «Республика - Ата Журт».
Депутатские полномочия Жыргалбека Саматова ЦИК прекратил досрочно, поскольку тот имеет российское гражданство.
URL: http://www.24.kg/kadry/35222/