И.о. министра культуры КР назначен Тугелбай Казаков

И.о. министра культуры, информации и туризма назначен Тугелбай Казаков. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

По данным пресс-службы кабмина, новый и.о. главы ведомства представлен коллективу. До назначения на должность Тугелбай Казаков работал заместителем министра культуры. Он известен как композитор, исполнитель, публицист.

Экс-министр культуры Алтынбек Максутов подал в отставку два дня назад. Его прошение сразу подписал президент страны.