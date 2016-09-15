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Тугелбай Казаков утвержден в должности министра культуры, информации и туризма

15/09/16 12:23, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Тугелбай Казаков утвержден в должности министра культуры, информации и туризма. За его кандидатуру сегодня на заседании Жогорку Кенеша проголосовали 105 нардепов.

 

Перед голосованием парламентарии дали ряд наказов чиновнику с просьбой обратить больше внимания популяризации культуры и искусства в регионах страны.

URL: http://www.24.kg/kadry/36891/

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