RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара-Балтинский спрут
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:03
НОВОСТИ ДНЯ:
Кадры
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Вопросами производства и геологоразведки в «Кыргызалтыне» займется Талант Казаков

4/10/16 19:27, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Вопросами производства и геологоразведки в «Кыргызалтыне» займется Талант Казаков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

 

Отмечается, что Талант Казаков избран заместителем председателем правления на заседании Совета директоров.

 

Талант Казаков работал практически на всех золоторудных месторождениях Кыргызстана – Джеруе, Джеркентском, Куран Джайлоо, Макмале, Сары-Джазе, Джамгыре. С 2014 по 2016 год трудился главным инженером месторождения Куру-Тегерек.

URL: http://www.24.kg/kadry/37767/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ