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Алмазбек Баатырбеков избран председателем комитета обороны ОДКБ

7/10/16 11:12, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Баатырбеков избран председателем Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при совете Парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша КР.

 

По ее данным, такое решение принято в Чолпон-Ате на координационном совещании.

URL: http://www.24.kg/kadry/37917/

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