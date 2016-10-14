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Уволен глава Агентства гражданской авиации

14/10/16 18:21, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Глава Агентства гражданской авиации Эрмек Омуралиев подал заявление об увольнении.

 

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал распоряжение, согласно которому он освобожден от должности.

 

Ветераны гражданской авиации неоднократно выражали недоверие директору АГА. По словам заместителя директора агентства Мураталы Токтобекова, основная суть их претензий – назначение в руководство человека, не имеющего опыта и навыков.

URL: http://www.24.kg/kadry/38341/

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