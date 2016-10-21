Правительство недовольно работой Энергохолдинга и ГАРТЭК

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков объявил выговор директору Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Таалайбеку Нурбашеву за неисполнение поручений правительства КР.

Фонду по управлению государственным имуществом дано поручение рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности председателя правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбека Калиева.

В правительстве ИА «24.kg» пока не могут пояснить, в связи с чем принято такое решение.