Правительство недовольно работой Энергохолдинга и ГАРТЭК

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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков объявил выговор директору Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Таалайбеку Нурбашеву за неисполнение поручений правительства КР.
Фонду по управлению государственным имуществом дано поручение рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности председателя правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбека Калиева.
В правительстве ИА «24.kg» пока не могут пояснить, в связи с чем принято такое решение.
URL: http://www.24.kg/kadry/38691/