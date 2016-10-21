Госкадровая служба лишилась замруководителя. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, сегодня Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение об освобождении Максатбека Есеналиева от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Подробностей о том, какую должность предпочел Максатбек Есеналиев ГКС, не сообщается.