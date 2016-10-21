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Госкадровая служба лишилась замруководителя. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
По его данным, сегодня Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение об освобождении Максатбека Есеналиева от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Подробностей о том, какую должность предпочел Максатбек Есеналиев ГКС, не сообщается.
URL: http://www.24.kg/kadry/38704/