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Минюст Кыргызстана остался без статс-секретаря

22/10/16 12:38, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Минюст Кыргызстана остался без статс-секретаря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

По его данным, Нуржан Таштанов освобожден от исполнения обязанностей статс-секретаря Министерства юстиции. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

 

О причинах увольнения Нуржана Таштанова не сообщается.

URL: http://www.24.kg/kadry/38717/

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