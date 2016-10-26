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В аппарате президента не видели заявления от министра образования

26/10/16 10:15, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В аппарате президента пока не видели заявления от министра образования и науки Эльвиры Сариевой. Об этом ИА «24.kg» сообщил руководитель пресс-службы главы государства Алмаз Усенов.

 

В Жогорку Кенеше официально объявили о развале коалиции большинства. В связи с этим правительство Кыргызстана автоматически ушло в отставку, но министры с приставкой и.о. продолжат работать до формирования нового состава кабинета министров.

 

Эксперт Кайрат Осмоналиев заявил ИА «24.kg» о том, что после развала коалиции постов могут лишиться министры юстиции, транспорта, образования и внутренних дел. В одном из отечественных СМИ появилась информация о том, что Сариева уже подала заявление об уходе по собственному желанию.

 

Сама министр не подтвердила ИА «24.kg» эту информацию, но и не опровергла.

URL: http://www.24.kg/kadry/38881/

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