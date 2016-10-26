В аппарате президента не видели заявления от министра образования

В аппарате президента пока не видели заявления от министра образования и науки Эльвиры Сариевой. Об этом ИА «24.kg» сообщил руководитель пресс-службы главы государства Алмаз Усенов.

В Жогорку Кенеше официально объявили о развале коалиции большинства. В связи с этим правительство Кыргызстана автоматически ушло в отставку, но министры с приставкой и.о. продолжат работать до формирования нового состава кабинета министров.

Эксперт Кайрат Осмоналиев заявил ИА «24.kg» о том, что после развала коалиции постов могут лишиться министры юстиции, транспорта, образования и внутренних дел. В одном из отечественных СМИ появилась информация о том, что Сариева уже подала заявление об уходе по собственному желанию.

Сама министр не подтвердила ИА «24.kg» эту информацию, но и не опровергла.