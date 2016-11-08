Уволен сотрудник МВД КР, водивший дружбу с криминальным миром

Уволен сотрудник МВД КР, водивший дружбу с криминальными элементами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудниками Службы собственной безопасности МВД КР проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых «выявлена тесная связь (дружественная) оперуполномоченного 10-го отдела УВД Иссык-Кульской области с лицами, стоящими на учете в МВД как члены организованной преступной группы». Полученная информация подтвердилась.