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Уволен сотрудник МВД КР, водивший дружбу с криминальным миром

8/11/16 11:14, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Уволен сотрудник МВД КР, водивший дружбу с криминальными элементами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

По ее данным, сотрудниками Службы собственной безопасности МВД КР проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых «выявлена тесная связь (дружественная) оперуполномоченного 10-го отдела УВД Иссык-Кульской области с лицами, стоящими на учете в МВД как члены организованной преступной группы». Полученная информация подтвердилась.

URL: http://www.24.kg/kadry/39482/

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