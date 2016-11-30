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Председатель Госкомитета информационных технологий и связи остался без заместителя

30/11/16 10:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Таалая Байтерекова освободили от должности заместителя председателя Госкомитета информационных технологий и связи. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

Распоряжение подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

 

На этой должности Таалай Байтереков проработал 5 месяцев.

 

URL: http://www.24.kg/kadry/40718/

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