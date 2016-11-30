В Кыргызстане отправили в отставку глав комиссий по госязыку и по делам религий

Эгемберди Эрматова освободили от должности председателя Национальной комиссии по государственному языку. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата президента КР. Орозбека Молдалиева освободили от должности директора Государственной комиссии по делам религий. Указы сегодня подписал президент КР.

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