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Бусурманкул Табалдиев ушел с поста советника президента Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата главы государства.
Указом Алмазбека Атамбаева Бусурманкула Табалдиева освободили от должности согласно поданному заявлению.
URL: http://www.24.kg/kadry/40734/