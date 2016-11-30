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Бусурманкул Табалдиев ушел с поста советника президента Кыргызстана

30/11/16 12:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Бусурманкул Табалдиев ушел с поста советника президента Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата главы государства.

 

Указом Алмазбека Атамбаева Бусурманкула Табалдиева освободили от должности согласно поданному заявлению.

URL: http://www.24.kg/kadry/40734/

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