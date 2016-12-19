В Кыргызстане сменился директор Госагентства архитектуры и строительства

Бактыбек Абдиев назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, он сменил на этом посту Турдубека Мамбетова. Соответствующие распоряжения подписал сегодня премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, Бактыбек Абдиев родился в 1972 году, окончил архитектурный факультет КАСИ.

Работал архитектором в городе Кара-Куле, затем в Ошском городском управлении архитектуры. С 2001 года - главный архитектор города Оша.

Два года занимал должность районного архитектора в Бишкекглавархитектуре, затем стал начальником управления архитектуры и градостроительства Иссык-Кульского района.

С 2013 года - начальник Бишкекглавархитектуры.