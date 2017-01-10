В Кыргызстане главой финансовой разведки стал Айбек Кадыралиев

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Председателем Государственной службы финансовой разведки при правительстве Кыргызстана назначили Айбека Кадыралиева. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения главы кабинета министров.
Сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.
Ранее Айбек Кадыралиев возглавлял Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.
URL: http://www.24.kg/kadry/42953/