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Эдиля Касенова сняли с должности директора госпредприятия спортивных сооружений

17/01/17 14:44, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Эдиль Касенов снят с должности директора Госпредприятия «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» (ГП СС и СО) при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аппарате главы кабмина.

 

Уточняется, что соответствующее распоряжение премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал 16 января.

 

Ранее со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщалось о нарушениях на госпредприятии, выявленных в ходе проверки ведомства. По результатам аудита они составили 11,7 миллиона сомов.

 

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В тот же день глава кабмина подписал распоряжение о назначении на должность директора ГП «ГП СС и СО» Максата Рыспаева.

 

 

URL: http://www.24.kg/kadry/43376/

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