В Фонде по управлению государственным имуществом новый глава

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Болсунбек Казаков назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Ранее Сооронбай Жээнбеков освободил его от должности директора Госагентства антимонопольного регулирования.

Болсунбек Казаков родился в 1974 году. Образование высшее (КГНУ - юриспруденция, Кыргызский экономический университет - бухгалтерский учет, анализ и аудит).

С 2000 года работал в Фонде госимущества Кыргызской Республики;

2011-2014 - директор департамента по делам банкротства при Министерстве экономики КР;

2014-2017 - директор Государственного агентства антимонопольного регулирования.