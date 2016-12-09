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С крупной партией наркотиков задержан курьер в Бишкеке

9/12/16 15:50, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали в Бишкеке жителя Кара-Суйского района Ошской области, подозреваемого в незаконном хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

 

При личном досмотре у подозреваемого изъято 2 килограмма героина и 2,5 килограмма гашиша.

 

 

Возбуждено уголовное дело по статье 247 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств) УК КР. Наркокурьер заключен под стражу. Проводится расследование.

URL: http://www.24.kg/kriminal/41283/

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