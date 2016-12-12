На деньги подопечных купили хозтовары в Токмакском психоневрологическом стационаре. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

По ее данным, прокуратурой города Токмака возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР по факту незаконного удержания 50 процентов пособий больных в данном учреждении.

Установлено: у пациентов удержано 107 тысяч 116 сомов.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.