В Якутске (Россия) кыргызстанка поплатилась за продажу алкоголя

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В Якутске кыргызстанка продавала алкоголь после 20.00. Об этом сообщили российские СМИ.
Продажа алкогольных напитков в неурочный час обошлась магазину конфискацией 237 бутылок пива. Участковые уполномоченные установили личность злоумышленницы – ею оказалась 46-летняя уроженка Кыргызстана, ранее не судимая.
Нарушительнице грозит административный штраф размером до 4 тысяч рублей.
URL: http://www.24.kg/kriminal/41613/