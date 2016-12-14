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В Якутске (Россия) кыргызстанка поплатилась за продажу алкоголя

14/12/16 15:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Якутске кыргызстанка продавала алкоголь после 20.00. Об этом сообщили российские СМИ.

 

Продажа алкогольных напитков в неурочный час обошлась магазину конфискацией 237 бутылок пива. Участковые уполномоченные установили личность злоумышленницы – ею оказалась 46-летняя уроженка Кыргызстана, ранее не судимая.

 

Нарушительнице грозит административный штраф размером до 4 тысяч рублей.

URL: http://www.24.kg/kriminal/41613/

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