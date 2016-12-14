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В Бишкеке нашли убийц 80-летней женщины

14/12/16 16:56, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Бишкеке нашли убийц 80-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

 

По ее данным, 9 декабря в одной из квартир Бишкека на кухне обнаружено тело И.Б. Из дома пропали два сотовых телефона «Нокиа», женское колье, браслет, золотое колечко, связка ключей от квартиры и деньги.

 

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стало удушье.

 

При проведении оперативно-следственных мероприятий в лесопосадке обнаружены похищенные вещи и деньги, позже у подозреваемых изъята автомашина «БМВ», купленная на деньги убитой.

 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершение данного преступления задержаны мать и сын - ранее судимый 20-летний З.К. и 37-летняя З.А.

 

Задержанные дали признательные показания. Они переданы в СО УВД Ленинского района.

URL: http://www.24.kg/kriminal/41628/

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